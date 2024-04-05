محاولة اغتيال فاشلة لمسؤول روسي

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تعرض أندريه تشيبيس حاكم مقاطعة مورمانسك الروسية، لهجوم بسكين من قبل رجل في محاولة اغتيال فاشلة، لدى خروجه من المركز الثقافي المحلي للمقاطعة.

وأفادت الخدمة الصحفية لمكتب المدعي العام لمقاطعة مورمانسك، في بيان لها وبحسب وكالة "انترفاكس" للأنباء، أن رجلا من مواليد عام 1981، ومن سكان مدينة أباتيتي في أقصى شمال غرب روسيا، قام بطعن حاكم المقاطعة في بطنه عند خروجه من المركز الثقافي المحلي وتم نقله إلى مستشفى في مدينة كيروفسك المجاورة في حالة حرجة لتلقي العلاجات اللازمة، في الوقت الذي تم فيه إلقاء القبض على المهاجم الذي تبين خلال استجوابه بأنه نفذ هجومه بدافع الكراهية الشخصية.

وأضاف البيان أن حاكم المقاطعة ظهر في مقطع فيديو لاحقا، وأكد أنه في وضع جيد بعد عملية جراحية أجراها الأطباء له استمرت لأكثر من ساعة.

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