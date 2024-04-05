السجن 30 سنة لمتهم شارك بهجوم في فرنسا منذ 6 أعوام

المصدر: د ب أ

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قضت محكمة، أمس، بسجن أحد الشركاء في هجوم إرهابي على سوق عيد الميلاد في عام 2018، في مدينة ستراسبورغ الفرنسية 30 سنة.

وخلصت المحكمة إلى إدانة المتهم (42 عاماً) بمساعدة المسلح على تنفيذ مخططاته الإرهابية عن طريق جلب اللأسلحة. وأسفر الهجوم عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة 11 آخرين.

ويخضع أربعة متهمين متآمرين مع الجاني للمحاكمة في باريس منذ فبراير الماضي. ويتردد أن المتهمين -كلهم رجال- ساعدوا في جلب الأسلحة من أجل الهجوم.

وقضت المحكمة بسجن متهمين اثنين آخرين، ساعدا في جلب أسلحة دون العلم بخطط الهجوم، أربع سنوات وخمس سنوات.

وجرى تعليق تنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم حيث كان قضيا بالفعل فترة طويلة قيد الاحتجاز قبل المحاكمة، أو يمكن وضع سوار حول الكاحل للمراقبة، ووضعهما قيد الإقامة الجبرية، وتمت تبرئة المتهم الرابع، ويمكن أن يتم الطعن على الأحكام.

وهاجم شريف شيكات (29 عاماً) أشخاصاً بسلاح ناري وسكين كبير في أزقة وساحات المدينة وسط صخب وضجيج، قبل عيد الميلاد مساء يوم 11 ديسمبر 2018.

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