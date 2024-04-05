حدث وتاريخ .. 05 أبريل 1815 بداية ثورة بركان تامبورا في سومباوا في إندونيسيا لأول مرة، ما أسفر عن 100 ألف قتيل. 1792 جورج واشنطن أول رئيس أمريكي يستخدم حق النقض (الفيتو) على مشروع قانون للكونغرس. 1969 مظاهرات في المدن الأمريكية ضد الحرب في فيتنام التي بدأت سنة 1961 وانتهت في 1975. 1921 موكب هائل في الإسكندرية ثم القاهرة في استقبال سعد زغلول والوفد العائد من مؤتمر فرساي. صورة المصدر: دبي - البيان التاريخ: 05 أبريل 2024 ت + ت - الحجم الطبيعي تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App