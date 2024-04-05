الكرملين: أنشطة «الناتو» عامل مزعزع للاستقرار

المصدر: موسكو - وكالات

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انتقدت الحكومة الروسية مجدداً حلف شمال الأطلسي «الناتو» في الوقت الذي يحتفل فيه الحلف الدفاعي الغربي بالذكرى الخامسة والسبعين لتأسيسه.

موضحة أن العلاقات بين موسكو وحلف شمال الأطلسي «الناتو» تراجعت إلى مستوى المواجهة المباشرة، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تقف وراءه وتستخدمه كـ«أداة للمواجهة، خصوصاً في القارة الأوروبية».

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أمس الخميس، إن أنشطة حلف شمال الأطلسي لا تعزز حالياً الأمن ولا الاستقرار في أوروبا، بل على العكس من ذلك فهي عامل مزعزع للاستقرار، حسبما ذكرت وكالة أنباء «إنترفاكس» الحكومية الروسية. وأضاف بيسكوف أن الناتو تم تخطيطه وتشكيله وإنشاؤه وإدارته من قبل الولايات المتحدة كأداة للمواجهة، خصوصاً في أوروبا.

وقال بيسكوف في موسكو إن العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي تدهورت فعلياً إلى مستوى المواجهة المباشرة، مضيفاً أن الناتو متورط في الصراع بشأن أوكرانيا.

صراع مفتوح

من جهته، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو، أن روسيا ليس لديها أي نية للدخول في صراع عسكري مع حلف شمال الأطلسي «الناتو» أو الدول الأعضاء فيه. وقال جروشكو، في مقابلة مع وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء، «هل الكتلة العسكرية مستعدة لصراع مفتوح مع روسيا، علينا أن نسأل أعضاء حلف شمال الأطلسي «الناتو» أنفسهم. على أي حال، ليس لدينا مثل هذه النوايا فيما يتعلق بالدول الأعضاء في الحلف».

وأضاف جروشكو، رداً على سؤال عما إذا كانت مقترحات روسيا السابقة بشأن الضمانات الأمنية لـ«الناتو» لا تزال سارية المفعول، أم أنها تغيرت هي الأخرى مع التغيرات على أرض الواقع، «عندما تصف وثائق الناتو العقائدية روسيا بأنها التهديد الأكثر أهمية ومباشرة، فمن غير المجدي الحديث عن أي طرائق محددة لاتفاقات افتراضية مع الغرب».

واحتفل حلف شمال الأطلسي «الناتو» بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين لتأسيسه في بروكسل أمس الخميس. وأعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو» ينس ستولتنبرغ، خلال احتفال بمناسبة الذكرى الـ75 لتأسيس الحلف أن الولايات المتحدة وأوروبا أقوى معاً في إطار «الناتو».

وقال ستولتنبرغ، متحدثاً على خلفية تنامي القلق في أوروبا بشأن الالتزام الأمريكي في حلف الناتو: «أؤمن بأمريكا وأوروبا معاً في حلف شمال الأطلسي، لأننا أقوى وأكثر أماناً معاً». ويحيي الناتو الخميس ذكرى مرور 75 عاماً على تأسيسه في وقت يواجه التحالف الغربي حاجة ملحة للقيام بالمزيد من الانتصار بحرب أوكرانيا، وفقاً لفرانس برس.

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