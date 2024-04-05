مقتل 11 من عناصر الأمن و18 مسلحاً بهجومين  في جنوب شرق إيران

المصدر: طهران - وكالات

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أودى هجومان مسلحان متزامنان على مركزين للشرطة والجيش جنوب شرقي إيران، أمس الخميس، بحياة 11 عنصراً من عناصر الأمن بالإضافة إلى مقتل 18 من المهاجمين.

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا»، إن 2 من رجال الشرطة و2 آخرين من حرس الحدود و7 من الحرس الثوري وقوات الباسيج قتلوا في الهجومين الذي أدى كذلك إلى مقتل 18 مهاجماً.

وأوضحت «إرنا» أن القتلى سقطوا في اشتباكات مسلحة مع جماعة «جيش العدل» في مدينتي راسك وتشابهار بجنوب شرقي إيران.

وقال نائب وزير الداخلية الإيراني لشؤون الأمن والشرطة ماجد مير أحمدي، إن الهجمات المتزامنة التي نفذتها جماعة «جيش العدل» تم إحباطها بالكامل بفضل يقظة قوات الأمن وإنفاذ القانون.

واستهدفت الهجمات ثلاثة مواقع في مدينتي راسك وشابهار ليل الأربعاء.

وقال العميد محمد باكبور، قائد القوة البرية للحرس الثوري الإيراني، إن «15 إرهابياً قتلوا حتى الآن خلال الاشتباكات المسلحة بين الإرهابيين وقوات الأمن». وأضاف: «الأوضاع الأمنية في تشابهار وراسك مستمرة بشكل طبيعي وتحت السيطرة».

وتصنف إيران جماعة «جيش العدل» على أنها «مجموعة إرهابية»، وتتهمها بالعمل من قواعد في باكستان.

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