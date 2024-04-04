ماذا قال بايدن لنتانياهو خلال مكالمة الـ 30 دقيقة؟

المصدر: وكالات

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أعلن مسؤول في البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الخميس بعد ثلاثة أيام من شن إسرائيل هجوما أسفر عن مقتل سبعة من موظفي الإغاثة التابعين لمنظمة ورلد سنترال كيتشن الخيرية في غزة.

وقال إن بايدن أبلغ نتانياهو أن استمرار الدعم الأمريكي للحرب في غزة يعتمد على الإجراءات الإسرائيلية لحماية المدنيين، وحثّه على التوصل إلى "وقف فوري لإطلاق النار".

ودعا بايدن في مكالمة هاتفية مع نتانياهو والتي استمرت 30 دقيقة إلى "إعلان وتنفيذ سلسلة من الخطوات المحددة والملموسة والقابلة للقياس لمعالجة الضرر الذي يلحق بالمدنيين والمعاناة الإنسانية وسلامة عمال الإغاثة"، وفق بيان للبيت الأبيض.

وأضاف أن بايدن "أوضح أن سياسة الولايات المتحدة في ما يتعلق بغزة سيحددها تقييمنا للإجراء الفوري الذي ستتخذه إسرائيل بشأن هذه الخطوات".

وكشف أن بايدن أبلغ نتانياهو بأن السياسة الأمريكية سترتبط باتخاذ إسرائيل "إجراء فوريا" بشأن المدنيين في غزة

وأضاف أن بايدن أكد لنتنياهو أن الهجوم على العاملين في المجال الإنساني والوضع الإنساني بشكل عام غير مقبول

ووصف البيت الأبيض بايدن بأنه يشعر بغضب وألم جراء الهجوم، لكن الرئيس لم يقم بإجراء تغيير جوهري في دعم واشنطن الثابت لإسرائيل في صراعها ضد مقاتلي حركة (حماس) الفلسطينية.

وقال مسؤول البيت الأبيض إن المكالمة بين الزعيمين استمرت أقل من 30 دقيقة.

وقال الطاهي الشهير خوسيه أندريس لرويترز في مقابلة أمس الأربعاء إن الهجوم الإسرائيلي استهدف موظفي الإغاثة لدى المنظمة التي يديرها "بشكل منهجي، سيارة تلو الأخرى".

وقالت إسرائيل اليوم الخميس إنها ستغير أساليبها في حرب غزة بعد أن وصفت الهجوم بأنه ناتج عن خطأ في تحديد الهوية، وذكرت أن نتائج التحقيق ستعلن قريبا.

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