زلزال بقوة 6 درجات يضرب شمال شرق اليابان

المصدر: وكالات

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أعلنت وكالة الأرصاد اليابانية اليوم الخميس أن زلزالا بقوة 6 درجات ضرب شمال شرق اليابان، ولكن لم تصدر تحذيرات من وقوع موجات مد عاتية " تسونامي" كما لم يتم رصد أي أمور غير اعتيادية في محطة فوكوشيما النووية.

ونقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء عن وكالة الأرصاد اليابانية القول إن الزلزال الذي وقع الساعة الثانية عشر وستة عشر دقيقة بالتوقيت المحلي سجل أربع درجات على مقياس قوة النشاط الزلزالي المؤلف من سبع درجات في محافظات إيواته ومياجي وفوكوشيما.

ووقع الزلزال قبالة ساحل فوكوشيما، على عمق 40 كيلومترا .

ووفقا لهيئة التنظيم النووي، لم يتم رصد أي أمور غير اعتيادية في محطة فوكوشيما، التي تعرضت لحادث نووي في أعقاب زلزال 2011 وموجات تسونامي التي تبعته.

وقالت شركة إيست جابان للسكك الحديدية إن قطارات الطلقة على خط توهوكو شينكانسين توقفت مؤقتا بعد وقوع الزلزال.

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