البيت الأبيض: لا إفطار مع الجالية المسلمة هذا العام

المصدر: ا ف ب

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أعلنت الناطقة باسم إدارة جو بايدن الذي يتعرض لانتقادات كثيرة من الجالية الإسلامية في الولايات المتحدة لدعمه الهجوم الإسرائيلي على غزة، أن البيت الأبيض لن ينظم حفلة استقبال عامة لمناسبة شهر رمضان هذا العام، خلافا لعامَي 2022 و2023.

وأوضحت كارين جان-بيار أنه من المقرر أن يعقد الرئيس الأمريكي خلال اليوم "اجتماع عمل" مع "وجهاء من الجالية الإسلامية" أصروا على أن يكون الاجتماع "مغلقا".

وبعد هذا اللقاء، سيشارك الرئيس الديموقراطي البالغ 81 عاما في إفطار "صغير" مع أعضاء مسلمين في إدارته وفق جان-بيار.

وأضافت "يأتي ذلك بناء على طلب من أفراد المجتمع (المسلم)، هذا ما أرادوه ونحن نتفهم ذلك".

وفي عامَي 2022 و2023، استقبل جو بايدن مئات الضيوف في البيت الأبيض للاحتفال بعيد الفطر وألقى في المرّتين خطابا.

لكن الأمر مختلف هذا العام مع شعور الجالية الأمريكية المسلمة بالغضب إزاء سياسات الرئيس الأمريكي في الشرق الأوسط.

ويتّهم عدد كبير من المسلمين والأمريكيين من أصل عربي جو بايدن بالمساهمة في معاناة الفلسطينيين في غزة من خلال الاستمرار في تقديم الدعم غير المشروط لإسرائيل.

وحيثما يذهب، يتجمع متظاهرون رافعين لافتات تتّهمه بارتكاب "إبادة".

وتمت معاقبة جو بايدن، المرشح لولاية ثانية، في صناديق الاقتراع خلال الانتخابات التمهيدية في ميشيغن حيث يعيش مجتمع مسلم كبير، في فبراير.

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