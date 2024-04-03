روسيا تعلن إحباط تهريب مواد متفجرة من أوكرانيا عبر الاتحاد الأوروبي

المصدر: موسكو - وكالات

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أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، في بيان أمس، عن إحباط عملية تهريب مواد متفجرة من أوكرانيا إلى روسيا عبر دول الاتحاد الأوروبي، فيما قالت السلطات المحلية الروسية أمس، إن عدة أشخاص أصيبوا في هجوم بطائرات مسيرة على مناطق صناعية في تتارستان بروسيا.

وقال بيان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي: «تمكن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بالتعاون مع مصلحة الجمارك، من إغلاق قناة لتهريب متفجرات من أوكرانيا عن طريق بلدان الاتحاد الأوروبي»، بحسب ما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء.

وأضاف البيان «أثناء تفتيش إحدى المركبات من قبل ضباط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي عند نقطة التفتيش الدولية للسيارات «أوبيلينكا» (منطقة بسكوف، القسم اللاتفي الروسي من حدود الدولة)، تم العثور على متفجرات أجنبية الصنع في مجموعة من الأيقونات الأرثوذكسية وأدوات كنائسية مستوردة إلى البلاد من أوكرانيا».

كما أشار البيان إلى أنه تم العثور بداخل شاحنة كان خط سيرها (أوكرانيا - رومانيا - المجر - سلوفاكيا - بولندا - ليتوانيا - لاتفيا - روسيا) على 27 قنبلة يدوية الصنع جاهزة للاستعمال، و70 كيلوجراماً من المتفجرات البلاستيكية عالية الطاقة.

وكذلك 91 قطعة من قاذفة قنابل يدوية مضادة للدبابات. وتابع البيان «تم اعتقال شخص متورط في ارتكاب الجريمة». وفي وقت سابق، صرح مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، ألكسندر بورتنيكوف، بأن نظام كييف، على خلفية الإخفاقات العسكرية، بدأ في تكثيف نشاطه السري، وإرسال عملاء ومخربين إلى روسيا.

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