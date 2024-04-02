15 قتيلاً في حريق بمبنى سكني في اسطنبول

المصدر: أ ف ب

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قتل 15 شخصا وأصيب ثمانية بجروح في حريق اندلع في الطابق السفلي من مبنى سكني مؤلف من 16 طابقا في اسطنبول بحسب حصيلة جديدة أوردها مكتب حاكم المدينة الثلاثاء.

وقال في بيان إن "عدد الأشخاص الذين قضوا في الحريق في منطقة غايريتيبه ارتفع الى 15 فيما اصيب ثمانية اشخاص بجروح سبعة منهم اصابتهم خطرة".

وأعلن ايضا انه تم فتح تحقيق بالحادث.

واندلع الحريق خلال أعمال كانت تجري في الطابق السفلي من المبنى الواقع في غايريتيبه بمنطقة باشكتاش كما قال حاكم اسطنبول داود غول للصحافيين.

من جهته أشار رئيس بلدية اسطنبول الذي فاز بولاية جديدة أكرم إمام أوغلو بعد توجهه الى المكان، الى وجود ملهى ليلي في الطابق السفلي للمبنى.

وقال للصحافيين "تمت السيطرة على الحريق، فلنأمل عدم ارتفاع حصيلة الضحايا بشكل اضافي"، مقدما "تعازيه" الى عائلات الضحايا.

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