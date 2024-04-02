أردوغان: الانتخابات مكسب كبير للديمقراطية

المصدر: إسطنبول ـ وكالات

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أكّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن نتائج الانتخابات البلدية التي جرت الأحد شكلت «نقطة تحول» لحزبه، لكنه وعد باحترام قرار الأمة، مشيراً إلى أن الانتخابات نقطة تحول ومكسب كبير لديمقراطيتنا أن تكون هناك انتخابات مثل هذه يصوت فيها المواطنون كما يشاؤون.

وقال أردوغان في كلمة أمام حشد من أنصاره في مقر حزب العدالة والتنمية الحاكم: «أتممنا ولله الحمد انتخاباتنا المحلية بطريقة تليق بديمقراطية شعبنا وديمقراطيتنا، الشعب قال كلمته عبر الانتخابات، مكسب كبير لديمقراطيتنا أن تكون هناك انتخابات مثل هذه يصوت فيها المواطنون كما يشاؤون».

وأضاف: «هذه الانتخابات ليست النهاية بل نقطة تحول، والفائز بهذه الانتخابات هو الديمقراطية التركية وتركيا»، مشيراً إلى أنّ الشعب التركي أوصل رسالته بوضوح إلى السياسيين.

تابع الرئيس التركي: «مع الأسف لم نتمكن من الحصول على النتيجة التي نريدها بهذه الانتخابات، بعد نحو 9 أشهر من انتخابات الرئاسة والبرلمان العام الماضي، أتمنى أن تكون نتائج هذه الانتخابات خيراً على بلادنا وشعبنا».

وأضاف أردوغان: «سنصحح أخطاءنا ونعدل المسار، وكحكومة سنستمر بدعم رؤساء البلديات الذين فازوا بالانتخابات». وأشارت نتائج جزئية، إلى تحقيق المعارضة مكاسب كبيرة في الانتخابات المحلية التي جرت على مستوى البلاد.

وأعلن حزب الشعب الجمهوري المعارض، احتفاظه ببلديتي إسطنبول وأنقرة، إضافة إلى تحقيقه مكاسب في مدن أخرى كان حزب العدالة والتنمية يهيمن عليها فترة طويلة.

وأعلن رئيس بلدية إسطنبول، المعارض أكرم إمام أوغلو، مساء الأحد، احتفاظه بمنصبه الذي يشغله منذ العام 2019. وقال للصحافة بعد الانتخابات البلدية: «نحن في المركز الأول بفارق أكثر من مليون صوت، فزنا في الانتخابات»، موضحاً أن هذه النتائج تغطي 96% من صناديق الاقتراع.

كما أعلن المعارض منصور يافاس، احتفاظه برئاسة بلدية العاصمة التركية أنقرة أمام حشد من أنصاره.

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