حدث وتاريخ.. 02 أبريل 1769 القوات الروسية تعاود الاستيلاء على مدينة تاكانروك التركية على ساحل بحر أزوف. 1917 الكونغرس يوافق على خوض الولايات المتحدة الأمريكية الحرب العالمية الأولى ضد ألمانيا. 1972 عودة تشارلي تشابلن إلى الولايات المتحدة بعد مغادرته لها عام 1950 بعد اتهامه بالشيوعية. 2014 الفرنسية من أصل أندلسي آن هيدالغو تفوز وتصبح أول امرأة تتولى منصب عمدة باريس. صورة التاريخ: 02 أبريل 2024 ت + ت - الحجم الطبيعي تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App