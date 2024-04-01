بيان لمكتب نتنياهو بشأن العملية الجراحية

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أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين، أنه خضع لعملية جراحية "ناجحة" لعلاج فتق، وأشار مكتبه إلى أن رئيس الوزراء بصحة جيدة واجتمع بعائلته.

وخضع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لعملية جراحية "ناجحة" لعلاج فتق، وفق ما أفاد مكتبه الاثنين.

وأضاف بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء بعد العملية التي أجريت مساء الأحد وحظيت بمتابعة وثيقة مع اقتراب الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة من شهرها السادس، أن نتانياهو "في حالة جيدة وبدأ بالتعافي".

وأشار البيان إلى أن الأطباء اكتشفوا الفتق السبت خلال فحص روتيني، وبعد التشاور تم اتخاذ قرار بإجراء عملية جراحية لرئيس الوزراء بعد انتهائه من جدول أعماله اليومي.

وتظاهر آلاف الإسرائيليين في القدس مساء الأحد للمطالبة باستقالة نتانياهو والإفراج عن الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة.

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