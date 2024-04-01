إيقاف تنفيذ حكم بسجن عمران خان 14 سنة

المصدر: رويترز

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أعلن حزب حركة الإنصاف، الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، أن محكمة باكستانية قبلت، اليوم، استئنافه على إدانته بالكسب غير المشروع، مؤكداً أنها أوقفت تنفيذ حكم بسجنه 14 سنة.

وقبل أسبوع واحد فقط من انتخابات الثامن من فبراير، حُكم على خان وزوجته بشرى بالسجن 14 سنة بتهم تتعلق ببيع هدايا الدولة.

ويقبع خان حالياً في السجن تنفيذاً لعدة أحكام أخرى صدرت بحقه قبل الانتخابات الوطنية، وتحرمه من تولي أي منصب عام لمدة عشر سنوات.

وأوضح الحزب في بيانه أن المحكمة العليا في إسلام أباد قالت إن الحكم الصادر ضد الزوجين سيظل معلَّقاً حتى صدور قرار نهائي في الإدانة بعد النظر فيها عقب عطلة العيد.

ويقول خان وحزبه إن القضايا المرفوعة ضده استندت إلى اتهامات ملفقة لإبعاده عن السياسة بناء على طلب من الجيش بعد خلافه مع جنرالات به. وينفي الجيش هذا الاتهام.

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