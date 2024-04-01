اعتقال 3 أشخاص بداغستان بتهمة التخطيط لأعمال إرهابية

المصدر: موسكو - وكالات

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أعلنت لجنة مكافحة الإرهاب الروسية، أمس، اعتقال 3 أشخاص كانوا يخططون لهجمات إرهابية في جمهورية داغستان الروسية.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن اللجنة أنه: «خلال عملية مكافحة الإرهاب التي تم تنفيذها، (أمس)، في محج قلعة وكاسبيسك، تحت قيادة المقر العملياتي للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، اعتقلت السلطات الأمنية ثلاثة أشخاص كانوا يخططون لارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية».

وأشارت إلى أنه وخلال عملية القبض عليهم، تمت مصادرة أسلحة آلية وذخيرة لها وعبوة ناسفة جاهزة للاستخدام.

ووفقاً للجنة، فإنه لم تقع إصابات بين السكان أو خسائر بين عناصر الأمن خلال عملية مكافحة الإرهاب.

وفي وقت سابق من أمس، أعلنت لجنة مكافحة الإرهاب الروسية، محاصرة الأمن الفيدرالي الروسي، أفراد مجموعة إرهابية في شقق عدة بأحياء سكنية في مدينتي محج قلعة وكاسبيسك، في داغستان.

وقالت اللجنة: «في سياق التدابير العملياتية والتحقيقات في داغستان، تلقت الأجهزة الأمنية معلومات عن مكان وجود أشخاص مسلحين متورطين في نشاط إرهابي، وقد قامت القوات الخاصة التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بمحاصرتهم في أحياء سكنية في محج قلعة وكاسبيسك». وأشارت اللجنة إلى أنه تم التأكيد على إخلاء سكان المنازل المجاورة.

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