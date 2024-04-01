حدث وتاريخ.. 01 أبريل 1789 أول جلسة مكتملة النصاب لمجلس النواب الأمريكي، وانتخاب فردريك برك متحدثاً باسمه. 1918 تأسيس سلاح الجو الملكي البريطاني، الذي بات يستخدم منذ 2008 نحو 850 طائرة. 1921 الفرنسية أدريان بولان تقوم فوق الأنديز بأول طيران منفرد لامرأة على متن طائرة كودرون. 2001 شرطة يوغسلافيا تعتقل الرئيس السابق سلوبودان ميلوشيفيتش، لاتهامه بارتكاب جرائم حرب. صورة التاريخ: 01 أبريل 2024 ت + ت - الحجم الطبيعي تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App