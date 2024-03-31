إخماد حريق في مستودع ذخائر للجيش الإندونيسي

المصدر: ا ف ب

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تمكّنت فرق الإطفاء ليل السبت الأحد من إخماد الحريق الذي اندلع في مستودع ذخائر للجيش الإندونيسي في محيط جاكرتا بعد سلسلة انفجارات، على ما أعلن الجيش.

وسمع دوي انفجار أول قرابة الساعة 18,00 (11,00 ت غ) في مستودع يُستخدم لتخزين ذخائر منتهية الصلاحية في مجمّع عسكري في بيكاسي في الضاحية الشرقية للعاصمة.

ونشرت فرق الإطفاء 27 شاحنة وتمكنت من إخماد النيران قرابة الساعة 3,45 الأحد.

وقال محمد حسن القائد العسكري في مدينة جاكرتا خلال مؤتمر صحافي نقله التلفزيون "يمكننا أن نؤكد أنه تم إخماد الحريق"، مشيرا إلى أن عناصر الإطفاء ما زالوا في حال التعبئة لمنع انطلاق نيران جديدة.

وأضاف "لم يتم تسجيل أي ضحية حتى الآن".

وكانت السلطات أجلت سكان المحيط إلى مناطق آمنة، وعاد معظمهم الآن إلى منازلهم.

وأوضح حسن أن المستودع الذي وقعت فيه الانفجارات غير موصول بالكهرباء مشيرا إلى أن الانفجار قد يكون ناجما عن ذخيرة "منتهية الصلاحية" و"غير مستقرة".

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