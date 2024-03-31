مقتل 5 أشخاص بالرصاص على شاطئ في الإكوادور "خطأ"

المصدر: ا ف ب

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خُطف خمسة سياح إكوادوريين وقتلوا على شاطئ أيامبي "جنوب غرب" بعد أن ظن مهاجموهم "خطأ" أنهم من عصابة منافسة، وفق ما أعلنت الشرطة، فيما أعرب الرئيس دانيال نوبوا عن "تضامنه مع عائلاتهم" السبت.

وأشار الرئيس في حسابه على منصة إكس إلى أنه تم القبض على شخص في القضية التي توضح أن تجار المخدرات "يسعون إلى زرع الرعب".

وقال نوبوا "لن نرتاح حتى نجد الآخرين". وشارك في عملية الخطف نحو 20 مسلحا، بحسب قائد الشرطة المحلية ريتشارد فاكا.

وكان من بين مجموعة السياح الذين وصلوا إلى أيامبي بعد ظهر الخميس، ستة بالغين وخمسة أطفال.

وأضاف فاكا أن الضحايا خضعوا "لاستجوابات"، وتم العثور على جثث خمسة بالغين مصابة بطلقات نارية بعد ساعات على طريق قريب.

وأوضح أن المهاجمين "ظنوا على ما يبدو خطأ أن هؤلاء الأشخاص هم خصومهم".

ويواجه دانيال نوبوا "36 عاما" الذي تم انتخابه في نوفمبر، موجة غير مسبوقة من أعمال العنف منذ 7 يناير، عقب الإعلان عن هروب زعيم عصابة يدعى أدولفو ماسياس ويعرف أيضا باسم "فيتو".

اضطر رئيس الدولة الشاب إلى إعلان حالة الطوارئ لمدة 60 يوما، وحشد أكثر من 22 ألف جندي وشرطي إثر أعمال شغب في السجون، واحتجاز رهائن، وهجمات ضد الشرطة وفي الأحياء.

لكن هذه التدابير لم توقف العنف المسلح. وقُتل أربعة أشخاص، بينهم عسكري، الجمعة في بلدة مانتا في مانابي.

وفي نهاية الأسبوع الماضي، قُتل رئيس بلدية مدينة سان فيسينتي بالرصاص.

وأسفرت أعمال شغب الأربعاء في أحد سجون مدينة غواياكيل "جنوب غرب" عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ستة آخرين. ومن هذا السجن هرب "فيتو"، زعيم عصابة لوس تشونيروس.

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