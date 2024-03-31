58 ضربة جماعية روسية على المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا

المصدر: دبي - البيان- موسكو، كييف - وكالات

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أقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عدة مستشارين وسط الوضع العسكري الصعب الراهن في أوكرانيا في تصديها لهجمات روسيا المتلاحقة وضرباتها للمرافق العسكرية ومنشآت الطاقة، وآخرها توجيه 58 ضربة جماعية بأسلحة عالية الدقة وطائرات من دون طيار على منشآت المجمع الصناعي العسكري والبنية التحتية.

وشمل قرار زيلينسكي سيرغي شيفير مساعد زيلينسكي الذي شغل منصبه منذ 2019، وفقاً لمرسوم نشر أمس. وذكرت وسائل إعلام أوكرانية أن متحدثاً صحافياً برر الإقالات بـ«اختيار أفضل الأفراد» في المكتب الرئاسي.

واستبدل زيلينسكي عدداً من المسؤولين الكبار عدة مرات في الأشهر القليلة الأخيرة.

وحدثت ضجة في فبراير عندما تمت إقالة رئيس أركان القوات المسلحة فاليري زالوجني ليحل محله أوليكسندر سيرسكي.

وبعد ما يربو على سنتين من بدء الحرب، بات الوضع الآن في أوكرانيا على الجبهة صعباً للغاية، وفقاً لمسؤولين أوكران وغربيين.

وقال زيلينسكي إن بلاده ستواصل استهداف منشآت تكرير النفط الروسية على الرغم من استياء الولايات المتحدة من حملتها.

وكان زيلينسكي حذر من أن قوات كييف قد تضطر إلى التراجع «خطوة بخطوة» دون المزيد من المساعدات العسكرية من الحلفاء، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء أمس.

وكتب ديفيد إغناتيوس من صحيفة واشنطن بوست في عمود، نقلاً عن مقابلة مع زيلينسكي أجريت الخميس في كييف أن هجمات الطائرات المسيرة هي انتقام من ضربات الكرملين على شبكة الطاقة الأوكرانية وجزء من محاولة لإجبار موسكو على وقفها.

قصف روسي

أعلنت أوكرانيا أمس، أن قصفاً روسياً فجر أمس، أسفر عن مقتل شخصين في بلدة كراسنوغوريفكا (شرق) وحضّت المدنيين الذين ما زالوا يقطنون المنطقة على المغادرة.

وأعلنت الإدارة العسكرية في أوكرانيا، أن القوات الروسية استهدفت البنية التحتية في منطقة بولتافا وسط البلاد بهجمات. وقال سلاح الجو الأوكراني إنه جرى اعتراض 9 من 12 مسيرة أطلقتها القوات الروسية. كما أطلقت القوات الروسية أربعة صواريخ طراز إس 300 وإس 400، وهذه الصواريخ مضادة للطائرات ولكن جرى استخدامها لضرب أهداف أرضية.

ضربة جماعية

في روسيا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية، شنّت 58 ضربة جماعية بأسلحة عالية الدقة وطائرات من دون طيار على منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، والبنية التحتية الداعمة له.

وجاء في بيان الوزارة: «في الفترة من 23 إلى 30 مارس 2024، نفذت القوات الروسية ضربة ضخمة و57 ضربة جماعية بأسلحة أرضية وبحرية وجوية عالية الدقة بعيدة المدى، بما في ذلك صواريخ (تسيركون) التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، وصواريخ (كينجال) .

وكذلك الطائرات من دون طيار، ضد المنشآت العسكرية الأوكرانية والبنية التحتية الداعمة لها». وأضاف البيان أنه نتيجة للضربات، تم تدمير مؤسسات المجمع الصناعي العسكري ومراكز صنع القرار

التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية وجهاز الأمن الأوكراني، وورش عمل لإنتاج القوارب المسيرة، والترسانات ومستودعات الوقود ومنشآت الطاقة، وكذلك المواقع المؤقتة لقوات العمليات الخاصة والمرتزقة الأجانب.

وأفادت الوزارة في بيانها: «في غضون أسبوع، استسلم 18 جندياً أوكرانياً».

وأضاف البيان: «خلال الأسبوع، أسقطت أنظمة الطيران والدفاع الجوي 11 صاروخا من طراز (ستورم شادو) بريطانية الصنع، وثلاثة صواريخ (نبتون) مضادة للسفن، وأربعة صواريخ موجهة مضادة للطائرات من طراز(ADM-160 MALD) أمريكية الصنع، وصاروخي (إس-200) مضادة للطائرات تم تحويلها لضرب أهداف أرضية».

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