حدث وتاريخ..31 مارس 1889 المهندس الفرنسي غوستاف إيفل يفتتح في باريس برج إيفل الذي بناه وسماه باسمه. 1966 الاتحاد السوفييتي يطلق المحطة الكونية «لونا-10»، وتدخل للمرة الأول في التاريخ مداراً حول القمر. 1964 الجنرال أولمبيو موراو فيليو يقود انقلاباً في البرازيل، بدعم أمريكي، ويؤسس حكومة عسكرية. 1880 واباش (إنديانا) الأمريكية تصبح أول مدينة في العالم مزودة بإضاءة الشوارع كهربائياً. صورة المصدر: دبي- البيان التاريخ: 31 مارس 2024 ت + ت - الحجم الطبيعي تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App