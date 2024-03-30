هولندا تعلن إطلاق سراح جميع الرهائن والقبض على المشتبه به

المصدر: وكالات

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انتهت عملية احتجاز رهائن في هولندا استمرت ساعات السبت من دون سقوط ضحايا إذ أطلق سراح جميع المحتجزين الأربعة وألقت الشرطة القبض على المشتبه به.

وأفادت السلطات بعدم وجود سبب يدعوها إلى الاشتباه ب "دافع إرهابي" للعملية التي وقعت في مقهى يرتاده الشباب في بلدة إيده.

وذكرت الشرطة أنها تلقت تقارير عن عملية احتجاز رهائن عند الساعة 05,15 صباحا (04,15 ت غ) في مقهى "بيتيكوت"، بينما ذكرت وسائل إعلام رسمية أن رجلا "مشوّشا" اقتحم المكان فيما كان عمال ينظّفونه بعد حفلة.

وأفادت المدعية العامة مارتين كونست في مؤتمر صحافي بأن الرجل كان مسلّحا بـ"سكاكين عدة" عرضها على الرهائن.

وتحقق الشرطة أيضا بشأن حقيبة ظهر سوداء كان يحملها معه وسط تقارير مفادها أنه هدد باستخدام متفجرات.

وأكّدت السلطات لاحقا وجود متفجرات في الحقيبة.

وذكر الناطق باسم الشرطة آن يان أوسترهيرت أن عناصر الشرطة قدموا إلى الموقع في غضون دقائق، وباشروا فورا التفاوض مع الرجل.

وقال "لحسن الحظ جرى ذلك بشكل جيد"، رافضا الإفصاح عن تفاصيل المفاوضات.

وقالت كونست إن المشتبه به معروف لدى الشرطة وسبق أن دين بالقيام بسلوك ينطوي على تهديد. وتجري تحقيقات لتحديد دوافعه ووضعه النفسي.

وأفاد رئيس الوزراء مارك روته "كل الاحترام والتقدير للشرطة وأجهزة الطوارئ والقوات الخاصة التي وضعت حدا لحادثة الرهائن.. بنجاح".

وأضاف "أتمنى لكل من تأثر قدرا أكبر من القوة للتعامل مع هذه الأحداث الصعبة".

دفعت الحادثة السلطات إلى نشر عدد كبير من القوات من بينها شرطة مكافحة الشغب وخبراء متفجرات.

وأخلت الشرطة وسط البلدة وأجلت سكان حوالى 150 مبنى قرب المقهى. كذلك، حُّولت مسارات القطارات بعيدا من البلدة كإجراء احترازي.

وبعد ساعات على بدء العملية، أُطلق بداية ثلاثة أشخاص أظهرتهم لقطات بثّتها محطة "إن أو إس" العامة أثناء مغادرتهم المبنى وهم يرفعون أيديهم.

وأطلق سراح الرهينة الرابع بعد وقت قصير ليتم بعد ذلك توقيف المشتبه بتنفيذه العملية.

وأظهرت لقطات "إن أو إس" رجلا جاثيا على الأرض ويداه خلف ظهره بينما قيّده عناصر الشرطة بالأصفاد.

وقال رئيس بلدية إيده رينيه فيرهولست "إنه وضع فظيع بالنسبة إلى جميع هؤلاء الناس. أشعر بالقلق والتضامن معهم ومع أحبائهم. آمل أن تحل المسألة الآن بشكل سريع وآمن".

وذكر أنه سيزور قريبا الرهائن، وهم موظفو المقهى.

وقال "واجههم رجل قال إن بحوزته متفجرات في حقيبته وهددهم بسكاكين. إنهم في صدمة تامة".

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