انفجارات في مستودع ذخيرة للجيش الإندونيسي قرب جاكرتا

المصدر: وكالات

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أعلن الجيش الإندونيسي أن انفجارات دمّرت السبت مستودعا للذخائر العسكرية في ضواحي العاصمة جاكرتا، ولم يُفد على الفور بسقوط ضحايا.

وسمع دوي انفجار أول قرابة الساعة 18,00 (11,00 ت غ) في مستودع يُستخدم لتخزين ذخائر منتهية الصلاحية في مجمّع عسكري في غرب جزيرة جاوة، قرب جاكرتا.

وقال القائد العسكري في مدينة جاكرتا محمد حسن خلال مؤتمر صحافي متلفز إنه "عند الساعة 18,05 شوهد دخان في المستودع ووقعت انفجارات".

وفيما اجتاحت النيران المستودع أجلت السلطات سكان الجوار إلى نواح أكثر أمانا، وفق القائد العسكري.

وأوضح حسن "نؤكد لكم أن لا وفيات في الوقت الراهن لكن لا يمكننا دخول الموقع بسبب انفجارات أقل حدّة ما زالت تقع".

وتلقى الجيش تقارير تفيد بأن قذائف أو مقذوفات ربّما سقطت في المناطق المحيطة وحضّ السكان على عدم لمسها.

ولفت حسن إلى أن المستودع الذي وقعت فيه الانفجارات غير موصول بالكهرباء وأشار إلى أن الانفجار قد يكون ناجما عن ذخيرة "منتهية الصلاحية" و"غير مستقرة".

وقال "نشتبه بأن هذا (الانفجار) نجم عن ذخيرة منتهية الصلاحية"، وأشار إلى احتمال أن تكون "المواد الكيميائية والمتفجرة غير مستقرة".

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