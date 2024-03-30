احتجاز عدد من الرهائن في بلدة هولندية

المصدر: ا ف ب

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احتُجز عدد من الرهائن في بلدة وسط هولندا السبت، وفق ما أفادت الشرطة التي أكدت عدم وجود مؤشرات على دافع إرهابي للحادثة، فيما تم إخلاء منازل وإغلاق مركز المدينة.

وقالت الشرطة في بيان على منصة "إكس" "تجري عملية احتجاز رهائن مرتبطة بعدد من الأشخاص في مبنى وسط" بلدة إيده.

ولم يتضح بعد عدد الأشخاص الذين تم احتجازهم لكن وسائل إعلام محلية قدّرت عددهم بما بين أربعة أو خمسة.

وذكرت الشرطة بأنها أقامت طوقا أمنيا في محيط مقهى، بينما يتم إجلاء سكان نحو 150 منزلا إلى مكان آمن.

وأعلنت البلدية على موقعها الإلكتروني بأنه تم إغلاق مركز المدينة بينما وصلت شرطة مكافحة الشغب وخبراء المتفجرات إلى الموقع.

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