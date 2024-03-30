زلزال يضرب ولاية ألازيج شرق تركيا

المصدر: د ب ا

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وقع زلزال بقوة 7ر4 درجات على مقياس ريختر، اليوم السبت، في ولاية ألازيج شرقي تركيا. وبحسب الموقع الإلكتروني لرئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، كان الزلزال على عمق 83ر13 كيلومترا من سطح الأرض في المنطقة، بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وذكرت آفاد أنه لم تردها معلومات عن أضرار بشرية أو مادية جراء الهزة الأرضية، وأن فرقها تجري مسحا ميدانيا في المنطقة.

يُذكر أن زلزالين بقوة 7ر7 درجة و6ر7 درجة على مقياسي ريختر ضربا جنوب شرق تركيا وشمال سوريا في السادس من فبراير العام الماضي (2023)، وتلتهما آلاف الهزات الأرضية. وفي المجمل، لقي أكثر من 57 ألف شخص حتفهم في البلدين وأصبح أكثر من مليوني شخص بلا مأوى في تركيا وحدها.

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