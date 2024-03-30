الجيش الإسرائيلي يؤكد قتل العديد من المسلحين في مستشفى الشفاء في غزة

المصدر: د ب ا

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد الجيش الإسرائيلي قيام قواته بقتل عدد من المسلحين في مستشفى الشفاء في غزة ومصادرة أسلحة واكتشاف مواقع تابعة لحركة حماس في المنطقة، مع استمرار القتال ضد الحركة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي عن قتل العديد من المسلحين في حي "الأمل"، من بينهم مسلحون حاولوا مهاجمة قواته بعبوات ناسفة.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن يوم الأحد الماضي استئناف العمليات العسكرية مجددا في مستشفى الشفاء، أكبر منشأة طبية بقطاع غزة، وقال إن قواته "حددت مواقع أسلحة وبنية تحتية للمسلحين في المستشفى".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز