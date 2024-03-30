نائب شولتس: على ألمانيا أن تستعد لحماية نفسها من الهجمات العسكرية

المصدر: د ب ا

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أكد نائب المستشار الألماني روبرت هابيك أنه لا يرى أي أمل في نهاية سريعة وسلمية للحرب الروسية ضد أوكرانيا.

وذكر في مقطع فيديو نشر عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، تويتر سابقا، يوم الجمعة: "نحن نتوق إلى السلام. بالطبع. لكن الإجابة المخلصة والقاسية هي: ربما لن تكون هناك نهاية سريعة وجيدة، حتى لو أردنا خلاف ذلك".

وتابع "علينا أن نتكيف مع حالة التهديد. أي شيء آخر سيكون ساذجا". ولذلك فمن الأفضل لألمانيا أن تقوم بالاستثمار أكثر في أمنها.

وأضاف "نحن، ألمانيا والاتحاد الأوروبي، يجب أن نحمي أنفسنا من جميع النواحي، بما في ذلك من الهجمات العسكرية".

وتعتبر الحرب التي شنتها روسيا ضد أوكرانيا هي الحرب الأكثر دموية التي تشهدها أوروبا منذ عام 1945.

وقال هابيك، الذي يشغل أيضا منصب وزير الاقتصاد، "كل يوم هو يوم موت، وليس هناك نهاية تلوح في الأفق. على العكس من ذلك، تتحول روسيا بزعامة بوتين وبشكل تام إلى اقتصاد الحرب وتزيد من إنتاج الأسلحة بشكل كبير".

وتابع أنه كانت هناك نقاشات في ألمانيا في الأسابيع الأخيرة حول طبيعة ومدى الدعم لأوكرانيا، "بعضها قاس وبعضها مؤلم".

وقال هابيك: "لقد أعلنت تأييدي لتزويد أوكرانيا بالأسلحة في وقت مبكر، وما زلت أؤيد مواصلة دعمهم بالمزيد والمزيد من المعدات العسكرية".

ومع ذلك، أكد هابيك احترامه لأي موقف يصل إلى نتيجة مختلفة عما توصل إليه هو بشأن موضوع إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا لأسباب أخلاقية مبدئية أو لقناعات دينية.

وأضاف "أتفهم جيدا أيضا أن الناس خائفون من تصعيد الحرب. أنا قلق أيضا". والسؤال هو ما هو الموقف وما هو الإجراء اللازم لمواجهة هذا التهديد. وأضاف أنه يتعين على الحكومة التعامل مع هذا الأمر على أساس دائم.

وأعلن هابيك موقفه الرافض لـ"تجميد الحرب".

وقال "بقدر ما أفهم أن هناك حديثا عن تجميد الحرب في ضوء العدد الكبير من الضحايا، هذا الموقف يتجاهل حقيقة أن الأوكرانيين وحدهم هم من يمكنهم تحديد الثمن الذي يرغبون في دفعه وبأي شروط يريدون التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار أو إنهاء الحرب".

وكان زعيم المجموعة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي رولف موتزينيتش قد ناقش "تجميد" الصراع - وبعبارة أخرى، وقف إطلاق النار لتمكين التوصل إلى حل تفاوضي. وقد تعرض لانتقادات واسعة النطاق لهذا السبب.

وقال هابيك إن بوتين يريد تدمير وحدة أوروبا. وتابع "إذا نجح بوتين في حربه في أوكرانيا، فسوف يمضي قدما".

ولهذا السبب، من المهم أيضا بالنسبة للأمن في ألمانيا والسلام في أوروبا أن تدافع أوكرانيا عن نفسها بنجاح وأن تساعدها ألمانيا.

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