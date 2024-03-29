حدث وتاريخ .. 29 مارس 1792 مقتل ملك السويد غوستاف الثالث برصاصة في ظهره خلال وجوده بدار الأوبرا في ستوكهولم. 2015 تونس تحتضن مسيرة دولية مناهضة للإرهاب بمشاركة حوالي 30 من قادة العالم. 1921 سعد زغلول ورفاقه يعودون إلى القاهرة بعد عامين من نفيهم إلى جزيرة مالطا. 1973 الولايات المتحدة الأمريكية تنسحب من فيتنام بعد أن فقدت نحو 50 ألفاً من جنودها. صورة المصدر: دبي- البيان التاريخ: 29 مارس 2024 ت + ت - الحجم الطبيعي تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App