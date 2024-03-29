قبرص: ميناء المساعدات المؤقت سيكون جاهزاً في أبريل المقبل

المصدر: أثينا - د.ب.أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس، أمس الخميس، نقلاً عن وفد أمريكي، إن الميناء المؤقت الذي أعلنت الولايات المتحدة عن إنشائه على ساحل قطاع غزة المدمر لتقديم مساعدات إضافية للمدنيين قد يبدأ تشغيله في أبريل المقبل.

وقال خريستودوليديس لمحطة الإذاعة القبرصية «ريك»، إن الإنشاء المبكر للميناء سيسهم في «زيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة».

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن في 8 مارس أن الجيش الأمريكي وشركاءه سيقيمون رصيفاً عائماً قبالة غزة المغلقة، حيث يعتبر الوضع الإنساني كارثياً بعد مرور أكثر من خمسة أشهر من القتال بين إسرائيل وحركة «حماس».

وسيتألف الميناء بشكل أساسي من رصيف مؤقت يسمح بمئات الشاحنات الإضافية المحملة بالمساعدات كل يوم، حيث لا يوجد في غزة نفسها ميناء كبير يستوعب ما يكفي لسفن الشحن الأكبر حجماً.

وفي البداية، كان من المقرر الانتهاء من الرصيف، الذي يتم بناؤه من قبل الجيش الأمريكي، بحلول أول مايو المقبل.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز