بوغوتا تطرد دبلوماسيين أرجنتينيين احتجاجاً على إساءة للرئيس الكولومبي

المصدر: د ب ا

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أمرت وزارة الخارجية الكولومبية بطرد دبلوماسيين أرجنتينيين بعد أن وصف الرئيس الأرجنتيني خافيير مايلي نظيره الكولومبي جوستافو بترو بأنه "قاتل إرهابي".

وقالت الوزارة يوم أمس الأربعاء في بيان: "التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأرجنتيني انتهكت ثقة وكرامة الرئيس المنتخب ديمقراطيا بترو" في إشارة إلى مقابلة أجراها ميلي مؤخرا مع شبكة (سي إن إن) باللغة الإسبانية.

وأضافت وزارة الخارجية في بوغوتا: "هذه ليست المرة الأولى التي يسيء فيها السيد مايلي إلى الرئيس الكولومبي، مما يؤثر على العلاقات الأخوية التاريخية بين كولومبيا والأرجنتين".

وتابعت الوزارة الكولومبية أنه سيتم إبلاغ السفارة الأرجنتينية عبر القنوات الدبلوماسية بالأفراد المشمولين بقرار الطرد.

وقال مايلي خلال المقابلة: "سيد بترو، حسنا، لا يمكنك توقع الكثير من شخص كان قاتلا إرهابيا، شيوعيا".

وفي سن 17، انضم بترو إلى حركة حرب العصابات الماركسية المندثرة الآن "إم - 19" وقضى عقوبة بالسجن لمدة 18 شهرا لحيازة أسلحة غير قانونية في منتصف ثمانينات القرن العشرين.

وبعد تفكيك حركة (إم - 19) بحلول عام 1990، ساعد بترو في تأسيس الحزب السياسي الذي حل محل جماعة حرب العصابات. كما شارك في صياغة دستور البلاد في عام 1991.

وتولى الاقتصادي التحرري اليميني خافيير مايلي منصبه رئيسا للأرجنتين في ديسمبر.

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