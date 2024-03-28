ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم موسكو إلى 143 قتيلاً

المصدر: أ ف ب

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ارتفع عدد ضحايا الهجوم في ضواحي موسكو الأسبوع الماضي إلى 143 قتيلاً، وفق حصيلة جديدة أعلنتها السلطات الروسية، أمس، للهجوم الأكثر حصداً للأرواح الذي يتبناه «داعش» على الأراضي الأوروبية.

وتضم قائمة الضحايا المنشورة على الموقع الإلكتروني لوزارة حالات الطوارئ 143 قتيلاً.

ونقلت وكالة «تاس» للأنباء عن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو قوله إن 80 مصاباً، بينهم ستة أطفال، ما زالوا يتلقون العلاج في المستشفى حتى منتصف نهار أمس.

كذلك، أفاد مصدر طبي وكالة «تاس»، صباح أمس، أن 205 أشخاص تلقوا رعاية خارجية لا تتطلب دخول المستشفى.

وكانت نائبة رئيس الوزراء الروسي تاتيانا غوليكوفا صرحت للصحافة، أول من أمس، أن الكثير من الأشخاص الذين كانوا في حالة صدمة لم يلجأوا على الفور إلى المستشفيات بعد الهجوم، وذلك ما يبرر الارتفاع المفاجئ في عدد المصابين.

وفتح مسلحون، الجمعة، النار في قاعة «كروكورس سيتي هول» للحفلات الموسيقية قرب موسكو، قبل إضرام النار فيها.

منذ ذلك الحين، ألقي القبض على أربعة مهاجمين مفترضين، إلى جانب عدد من المشتبه بهم المتهمين بمساعدتهم. وهذا الهجوم الأكثر حصداً للأرواح في روسيا منذ عشرين عاماً.

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