حدث وتاريخ .. 28 مارس 1941 محكمة فرنسية تحكم على المناضل الجزائري مصالي الحاج بالسجن 16 عاماً وبالنفي 20 عاماً. 1962 عبدالكريم النحلاوي ينفذ انقلاباً عسكرياً في سوريا، ويحل البرلمان وإقالة حكومة رشدي الدواليبي. 2007 اكتشاف كوكب 4 الدب الأكبر ب، خارج المجموعة الشمسية، وكتلته تعادل 2257 من كتلة الأرض. 1970 طرد القوات البريطانية من ليبيا وذلك للمرة الأولى منذ دخولها البلاد بعد الحرب العالمية الثانية. صورة المصدر: دبي - البيان التاريخ: 28 مارس 2024 ت + ت - الحجم الطبيعي تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App