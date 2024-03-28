أوباما قلق من خسارة بايدن أمام ترامب

المصدر: واشنطن- وكالات

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كشف تقرير صحافي جديد عن أن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، «يخشى بشدة» من خسارة جو بايدن أمام ترامب، وأن أوباما بات يتدخل شخصياً لنقل النصائح وتوجيه حملة بايدن، لمنع خسارته المحتملة أمام ترامب.

ومع اقتراب الانتخابات، يجري الرئيس بايدن مكالمات منتظمة مع الرئيس السابق باراك أوباما لمتابعة السباق، كما يجري اتصالات خاصة به مع جيفري زينتس كبير موظفي البيت الأبيض، وكبار مساعديه لوضع استراتيجية ونقل النصائح، وفقاً لتقرير جديد من نيويورك تايمز.

ويوضح هذا المستوى من التدخل، دعم أوباما للرئيس بايدن، ولكنه يوضح أيضاً ما وصفه أحد كبار مساعديه، بأنه «قلق أوباما البالغ من أن الأخير قد يخسر أمام ترامب»، وفقاً لنيويورك تايمز، وهو ما يمثل «كارثة» بالنسبة للحزب الديمقراطي.

وقال المساعد إن أوباما كان قلقاً «دائماً» بشأن خسارة بايدن. وأضاف أنه مستعد «للتغلب على ذلك»، جنباً إلى جنب مع نائبه السابق. يذكر أنه من المقرر أن يظهر بايدن وأوباما معاً، مع الرئيس السابق بيل كلينتون، في حفل جمع تبرعات كبير لحملة بايدن في قاعة راديو سيتي للموسيقى في نيويورك اليوم الخميس.

وفي عام 2015، عندما كان بايدن حزيناً على فقدان ابنه الأكبر بو، ويفكر في الترشح للرئاسة، كان أوباما هو من أشار بلطف إلى أن «هذا ليس وقته».

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