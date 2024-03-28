قصف متبادل بين روسيا وأوكرانيا

المصدر: موسكو، كييف- وكالات

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تبادلت روسيا وأوكرانيا، أمس، الاتهامات بشأن تواصل القصف بصواريخ وطائرات مسيّرة. وقال ميكولا أوليشوك قائد القوات الجوية الأوكرانية، إن روسيا أطلقت 13 طائرة مسيرة من طراز «شاهد» على أوكرانيا أثناء الليل، فيما قأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان أمس الأربعاء، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 210 طائرات مسيرة أوكرانية خلال النهار.

كما أسقطت 21 صاروخا من طراز «فامبير» و»هيمارس». وقال قائد القوات الجوية الأوكرانية، «وحدات الصواريخ المضادة للطائرات ومجموعات الإطفاء المتنقلة ومعدات الحرب الإلكترونية..

شاركت في صد الهجوم الجوي». يأتي هذا بينما أعلن متحدث باسم البحرية الأوكرانية، دميترو بليتينشوك،، أن أوكرانيا أغرقت ثلث السفن الحربية الروسية في البحر الأسود خلال أكثر من عامين.

وقال بليتينشوك في حديث لوكالة «أسوشيتد برس» إن الضربة الأخيرة التي وقعت مساء السبت أصابت سفينة الإنزال البرمائية الروسية كوستيانتين أولشانسكي التي كانت راسية على رصيف سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم.

وكانت السفينة جزءاً من البحرية الأوكرانية قبل أن تسيطر عليها روسيا أثناء ضم شبه جزيرة القرم. وقال لوكالة «أسوشيتد برس» إن هجوم مطلع الأسبوع، الذي تم شنه بصواريخ نبتون أوكرانية الصنع، أصاب أيضاً منشآت ميناء سيفاستوبول ومستودعاً للنفط.

وكانت السلطات الروسية قد أعلنت عن هجوم أوكراني ضخم على سيفاستوبول خلال عطلة نهاية الأسبوع في الأثناء، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان أمس الأربعاء، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 210 طائرات مسيرة أوكرانية خلال النهار، كما أسقطت 21 صاروخا من طراز «فامبير» و»هيمارس».

وقال بيان الوزارة «في اتجاه خيرسون، أطلقت وحدات من مجموعة «دنيبر» النار على تجمعات القوة البشرية ومعدات اللواء الميكانيكي «65» للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع الإرهابي «121» في مناطق رابوتينو في مقاطعة زابوريجيا، وأوسوكوروفكا في مقاطعة خيرسون»، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

يأتي هذا بينما أقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمين مجلس الأمن القومي واستبدله برئيس وكالة المخابرات الخارجية في تعديل جديد.

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