تركيا توقف 147 شخصاً يشتبه بانتمائهم لـ«داعش»

المصدر: إسطنبول - وكالات

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اعتقلت السلطات التركية 147 شخصاً يشتبه بانتمائهم لتنظيم داعش في حملة جرت في مختلف أنحاء البلاد، حسبما أعلن وزير الداخلية.

وأفاد علي يرليكايا عبر «اكس» بأن التوقيفات جرت خلال مداهمات متزامنة نُفذت في 30 مقاطعة من مقاطعات البلد البالغ عددها 81.

وكان أربعون شخصاً يشتبه بانتمائهم لتنظيم داعش قد أوقفوا الأحد في ثماني مقاطعات، بحسب السلطات.

وأعلن وزير الداخلية عن توقيف ما مجموعه 2919 شخصاً في تركيا منذ عام يشتبه بأنهم على علاقة بالتنظيم المتشدّد.

وكشف مصدر أمني تركي لوكالة «فرانس برس» أن اثنين من الموقوفين المشتبه بضلوعهم في الهجوم على قاعة حفلات في ضاحية موسكو الجمعة الذي تبنّاه تنظيم الدولة الإسلامية أقاما في تركيا عدّة أسابيع قبل العودة إلى روسيا بالطائرة في الثاني من مارس.

وأوضح المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته أنه «تسنّى للشخصين التنقّل بحرية وبلا عوائق بين روسيا وتركيا في غياب مذكّرة توقيف في حقّهما».

وقال مسؤول أمني تركي لـ«رويترز» إن المسلحين الطاجيك الذين نفذوا الهجوم الدموي الذي وقع في إحدى ضواحي موسكو الأسبوع الماضي دخلوا تركيا ومكثوا لفترة وجيزة لتجديد تصاريح إقامتهم الروسية لكن يتحولوا إلى التطرف هناك.

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