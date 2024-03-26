الأمم المتحدة : أكثر من ثلث المهاجرين المتوفين على طرق الهجرة من بلدان تشهد صراعات

المصدر: وام

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أظهر تقرير أصدرته المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء في جنيف، أن أكثر من ثلث المهاجرين المتوفين على طرق الهجرة، هم من بلدان تشهد صراعات أو بها أعداد كبيرة من اللاجئين.

وأشار التقرير، الذي استند إلى بيانات مشروع المهاجرين المفقودين بالمنظمة الذي تأسس عام 2014، إلى أن أكثر من ثلثي المهاجرين الذين تم توثيق وفاتهم مجهولي الهوية، وإن كانت معلومات المنظمة تفيد بأن ما يقرب من 5500 أنثى لقين حتفهن على طرق الهجرة خلال السنوات العشر الماضية وأن عدد الأطفال الذين تم التعرف عليهم يبلغ حوالي 3500 طفل.

وذكر التقرير، أنه تم توثيق أكثر من 63 ألف حالة وفاة واختفاء خلال الهجرة في العقد الأخير حيث تم تسجيل عدد أكبر من الوفيات في العام الماضي 2023 وذلك مقارنة بأي عام سابق.

وأوضح أن الغرق يعد السبب الرئيس للوفاة وأن ما يقرب من 60 % من الوفيات الموثقة أثناء الهجرة مرتبطة بالغرق مع وجود أكثر من 27 ألف حالة وفاة ذات صلة في البحر المتوسط وحده.

وحذر التقرير، من أن عدد وفيات المهاجرين آخذة في الارتفاع، مشيرا إلى أن عام 2023 شهد أعلى نسبة وفيات من المهاجرين في عام واحد على الإطلاق حيث تم تسجيل أكثر من 8500 حالة وفاة، وأن الوضع في العام الحالي 2024 ليس أقل إثارة للقلق.

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