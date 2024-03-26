1000 منزل مدمر جراء زلزال في بابوا غينيا الجديدة

المصدر: بورت مورسبي- وكالات

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ذكرت وسائل إعلام في بابوا غينيا الجديدة وأستراليا، أمس، أن 3 أشخاص لاقوا حتوفهم، وتعرض أكثر من 1000 منزل للتدمير، جراء زلزال بقوة 6.7 درجات ضرب بابوا غينيا الجديدة،

وقال مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض إن الزلزال ضرب منطقة «إيست سيبيك» النائية في شمال البلاد على عمق 65 كيلومترا.

وقالت صحيفة بابوا غينيا الجديدة «بوست كوريير» المحلية، أمس، إن 3 أشخاص لقوا حتفهم مع أنباء عن انهيار منازل وجسور.

وصرح حاكم منطقة إيست سيبيك آلان بيرد، لهيئة الإذاعة الأسترالية «إيه بي سي» بأن السلطات الإقليمية قدرت بشكل مبدئي تعرض 1000 منزل للتدمير جراء الزلزال الذي ضرب منطقة منكوبة بالفعل بسبب الفيضانات. وقال «وقع زلزال لم يكن أحد مستعداً له. تسبب هذا في أكبر ضرر الآن»، بحسب وكالة رويترز.

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