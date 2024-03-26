قصف صاروخي روسي على كييف وطائرات مسيّرة تستهدف جنوبي أوكرانيا

المصدر: كييف- موسكو-وكالات

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دوّت انفجارات عدة، أمس، وسط كييف، بعد انطلاق صفارات إنذار بالعاصمة الأوكرانية، مشيرة إلى غارة روسية، فيما اندلع حريق في واحدة من أكبر محطات الطاقة الحرارية في جنوب غربي روسيا، ما أدى إلى توقف وحدتي كهرباء عن العمل، وانقطاع الإمدادات عن العملاء لفترة وجيزة.

وسمع دوي خمسة انفجارات، على الأقل، وكتب رئيس بلدية كييف، فيتالي كليتشكو، على مواقع التواصل الاجتماعي: «انفجارات في كييف، توجهوا إلى الملاجئ فوراً».

وقالت سلطات مدينة كييف، وفقاً لوكالة «رويترز»، إن حطام صاروخ سقط في منطقة بوسط المدينة، ما أدى لوقوع أضرار في مبنى سكني. كما أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية، أن طائرات مسيرة روسية قصفت شبكة الكهرباء الأوكرانية في منطقتي أوديسا وميكولايف في جنوبي أوكرانيا، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين.

وحدث انقطاع للكهرباء في أجزاء من مدينة أوديسا، وعدد من نواحي المدينة. وقالت سلطات المدينة إنها اضطرت إلى إيقاف خدمات الترام والترولي باص. ولم يتم الإعلان عن وقوع إصابات.

إلى ذلك، قال حاكم منطقة روستوف الروسية، إن حريقاً اندلع في واحدة من أكبر محطات الطاقة الحرارية في جنوب غربي روسيا، ما أدى إلى توقف وحدتي كهرباء عن العمل، وانقطاع الإمدادات عن العملاء لفترة وجيزة.

وفي وقت لاحق، قالت وزارة الدفاع الروسية، إن قواتها دمرت 11 طائرة مسيَّرة، أطلقتها أوكرانيا فوق منطقة روستوف القريبة من الحدود مع أوكرانيا، لكنها لم تذكر إن كانت قد وقعت أضرار جراء ذلك. لكن قناة بازا الإخبارية على «تلغرام»، قالت إن اندلاع الحريق بمحطة الطاقة، كان بسبب طائرات مسيَّرة أوكرانية.

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