غريفيث ينوي ترك منصبه في قيادة الشؤون الإنسانية الأممية لأسباب صحية

المصدر: وام

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أبلغ وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن غريفيث، الأمين العام أنطونيو غوتيريش بنيته التنحي من منصبه لأسباب صحية.

وقال نائب المتحدث الرسمي بإسم الأمين العام فرحان حق، في بيان قوله" إن غريفيث سيبقى في منصبه حتى نهاية يونيو للسماح بانتقال سلس.

و أعرب البيان عن عميق امتنان الأمين العام وتقديره للسيد غريفيث على قيادته الهائلة وخدمته للأمم المتحدة والمجتمع الإنساني في الدفاع عن الأشخاص المتضررين من الأزمات وتعبئة الموارد لتلبية احتياجاتهم.

ونوه إلى أن غريفيث، الذي يرأس حاليا مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، تقلد منصبه في يوليو 2021 في وقت تتزايد فيه الاحتياجات الإنسانية وتقلص الموارد.. حيث دعا بلا كلل إلى وصول المساعدات المنقذة للحياة إلى من هم في أمس الحاجة إليها وتوفير الموارد اللازمة للقيام بذلك.

ووصف البيان غريفيث بالدبلوماسي والوسيط الماهر الذي لعب دورًا رئيسيًا في قيادة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة وشركائها والتفاوض على حلول لبعض الأزمات الأكثر صعوبة في الحل.

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