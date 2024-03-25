17 قتيلاً في حادث مروري مروع في الفلبين

المصدر: أ ف ب

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لقي 17 شخصاً مصرعهم الاثنين في جنوب الفلبين إثر حادث مروري بين شاحنة محملة بالرمال وحافلة صغيرة، حسب ما اعلنته السلطات المحلية في الفلبين.

وقال الشرطي غودوفريدو توباز إن القتلى السبعة عشر هم سائق الحافلة وركابها.

وفي وقت سابق، أعلن عنصر في فرق الإطفاء العثور على 13 جثة في مكان الحادث، مشيراً إلى أن الحصيلة مرشحة للارتفاع نظراً إلى كون بعض المصابين الذين نُقلوا إلى المستشفى في حال حرجة.

ومن بين القتلى طفل في السادسة توفي في المستشفى، فيما يتلقى راكب آخر العلاج من إصاباته.

وقال توباز إن سائق شاحنة الرمال والراكبين اللذين كانا بجانبه نجوا من الحادثة. وقد احتجزت الشرطة السائق.

ووقع الحادث بعد الظهر على طريق رئيسية في منطقة أنتيباس بإقليم شمال كوتاباتو بجزيرة مينداناو، ثاني أكبر جزيرة في البلاد.

وأفاد شهود عيان بأن مكابح الشاحنة بدت كأنها تعطلت قبل الاصطدام، وفق ما قال ميك غارفين من وكالة إدارة الكوارث.

ولفت غارفين إلى أن النيران اشتعلت في الشاحنة بعد ذلك، ربما بسبب الاصطدام.

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