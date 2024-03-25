دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية

المصدر: ا ف ب

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دوّت عدة انفجارات صباح الإثنين في وسط كييف بعد انطلاق صفارات إنذار في العاصمة الأوكرانية مشيرة إلى غارة روسية، على ما أفاد صحافيو وكالة فرانس برس.

وسمع دوي خمسة انفجارات على الأقل قرابة الساعة 10,30 (8,30 ت غ) بعد الإنذار الذي حذر من "صواريخ باتجاه كييف"، وذلك إثر تعرض كييف لضربتين الأسبوع الماضي.

وكتب رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو على تلغرام "انفجارات في كييف، توجهوا إلى الملاجئ فورا".

وصرح رئيس الإدارة العسكرية في كييف سيرغي بوبكو "بحسب المعلومات الأولية، وإثر هجوم صاروخي على كييف، سجل سقوط شظايا في منطقة بيتشيرسكي وتضرر مبنى سكني".

وكثفت روسيا في الأيام الأخيرة ضرباتها على أوكرانيا مستهدفة خصوصا شبكة الطاقة، ما أدى إلى انقطاع التيار عن مئات آلاف الأشخاص.

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