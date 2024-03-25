رئيس الوزراء الياباني يطلب عقد قمة مع كيم جونغ أون

المصدر: أ ف ب

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طلب رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا عقد قمة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، حسبما أعلنت شقيقة كيم الإثنين مضيفة أن أي اجتماع لن يحدث على الأرجح دون تغيير في سياسات طوكيو.

وقالت كيم يو جونغ في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية: "أعرب كيشيدا مؤخرا عن رغبته في الاجتماع مع رئيس لجنة شؤون الدولة في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في أقرب وقت ممكن".

وشدّد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا الاثنين على "أهمّية" إجراء محادثات رفيعة مع كوريا الشماليّة، في وقت قالت بيونغ يانغ إنّ كيشيدا طلب عقد لقاء مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون "في أقرب وقت".

وقال كيشيدا للبرلمان "بالنسبة إلى العلاقات بين اليابان وكوريا الشمالية، من المهمّ إجراء محادثات رفيعة لحلّ النزاعات مثل اختطاف" بيونغ يانغ مواطنين يابانيّين في السبعينيات والثمانينيات. ولا تُقيم طوكيو وبيونغ يانغ علاقات دبلوماسيّة رسميّة.

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