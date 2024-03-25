روسيا: أمريكا لم تشاركنا أي معلومات قبل هجوم «كروكوس»

المصدر: موسكو - وكالات

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أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، ارتفاع عدد ضحايا الهجوم على مجمع «كروكوس» التجاري، في ضواحي موسكو، إلى 133 قتيلاً، و152 مصاباً، فيما نفى سفير روسيا لدى واشنطن، أناتولي أنتونوف، أن تكون الولايات المتحدة قد أرسلت أي معلومات محددة للسفارة قبل الهجوم الذي وقع، الجمعة، في قاعة للحفلات الموسيقية قرب موسكو.

وعززت السلطات الروسية، أمس، من الإجراءات الأمنية، قرب محكمة باسماني في موسكو، حيث يتم محاكمة المتورطين في الهجوم.

ونقلت وكالة «تاس» الروسية للأنباء، عن أناتولي أنتونوف، قوله «لم يتم تقديم أي معلومات محددة لنا». وأضاف أنه لم يحدث أي اتصال بعد الهجوم.

كانت أدريان واتسون المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، قد ذكرت في وقت سابق أن الحكومة الأمريكية نقلت في وقت مبكر من الشهر الجاري، معلومات إلى روسيا عن هجوم مزمع في موسكو، وأصدرت أيضاً نصائح عامة للأمريكيين في روسيا، في السابع من مارس الجاري.

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