كوريا الشمالية تحل وكالة تهدف لإعادة التوحيد مع جارتها الجنوبية

المصدر: د ب ا

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تردد أن كوريا الشمالية حلت وكالة أخرى تسهى لإعادة التوحيد مع كوريا الجنوبية، وذلك في إطار قرار بيونغ يانغ لحل الوكالات الحكومية المسؤولة عن تعزيز التعاون وإعادة التوحيد مع كوريا الجنوبية، بحسب ما قالته هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الأحد إن الجبهة الديمقراطية لإعادة توحيد كوريا عقدت اجتماعا للجنتها المركزية أمس السبت، وأقرت الحل الرسمي لها.

وفي ظل تأكيد كوريا الشمالية لسياستها المعدلة بشأن العلاقات بين الكوريتين وإعادة التوحيد، التي تصنف كوريا الجنوبية على أنها عدو رئيسي، قالت اللجنة المركزية للوكالة التي تم حلها إن العلاقات بين الكوريتين تحولت دائما إلى دولتين معاديتين في حالة حرب.

وأضافت اللجنة أنها توصلت لاتفاق بأنه لم يعد هناك حاجة لوجود الوكالة.

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