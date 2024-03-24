أوكرانيا تعلن ارتفاع قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 436 ألفاً و750 جندياً

المصدر: د ب ا

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أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأحد، ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجنود الروس منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير 2022، إلى نحو 436 ألفا و750 جنديا، بينهم 990 جنديا لقوا حتفهم أو أصيبوا بجروح خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

جاء ذلك وفقا لبيان أصدرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم" اليوم الأحد.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية 6876 دبابة، منها 24 دبابة أمس السبت فقط، و13158 مركبة قتالية مدرعة و10855 نظام مدفعية و1018 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و723 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 347 طائرة، و325 مروحية، و8510 طائرات مسيرة، و1992 صاروخ كروز، و26 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و14407 من المركبات وخزانات الوقود، و1778 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه الأرقام من مصدر مستقل.

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