الولايات المتحدة حذرت روسيا من هجوم إرهابي محتمل في موسكو

المصدر: وكالات

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أعلن البيت الأبيض الجمعة، أن الولايات المتحدة الأمريكية حذرت في مارس الجاري روسيا، من هجوم إرهابي محتمل ضد "تجمعات كبيرة" في العاصمة موسكو.

وقالت أدريان واتسون، المتحدّثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، «في وقت سابق هذا الشهر، كانت لدى الإدارة الأميركيّة معلومات بشأن مخطّط هجوم إرهابي في موسكو يُحتمل أن يستهدف تجمّعات كبيرة، بما في ذلك الحفلات الموسيقيّة، وقد تشاركت واشنطن هذه المعلومات مع السلطات الروسيّة».

وأضافت واتسون أنّ إدارة الرئيس جو بايدن طبّقت سياسة «واجب التنبيه» المعتمدة منذ زمن طويل، وبموجبها تخطر الولايات المتحدة الدول المُستهدَفة عندما تتلقّى معلومات استخباريّة حول تهديدات محدّدة تتعلّق بعمليّات خطف أو اغتيالات.

وسبق أن حذّرت السفارة الأمريكيّة في روسيا مواطنيها قبل أسبوعين من أنّها «تُراقب عن كثب تقارير تُفيد بأنّ متطرّفين لديهم خطط وشيكة لاستهداف تجمّعات كبيرة في موسكو، بما في ذلك الحفلات الموسيقيّة».

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