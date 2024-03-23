الجيش الروسي يعلن سيطرته على قرية إيفانيفسكي

المصدر: أ ف ب

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أعلنت روسيا سيطرتها على قرية جديدة في قطاع مهم من الجبهة قرب مدينة شاسيف يار الرئيسية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، إن الجيش سيطر على قرية إيفانيفسكي القريبة من شاسيف يار التي قد تصبح الهدف التالي.

وتأتي السيطرة على إيفانفيسكي، التي أعلنت عنها القوات الروسية اليوم، غداة هجوم استهدف صالة للحفلات الموسيقية في موسكو، وأسفر عن مقتل 133 شخصاً على الأقل، وتحدثت السلطات الروسية عن فرضية أوكرانية.

وتقع قرية إيفانيفسكي الأوكرانية بين مدينة باخموت ومدينة شاسيف يار التي تسعى موسكو للسيطرة عليها.

وفي حال نجحت القوات الروسية في ذلك، يمكنها تكثيف هجماتها على كراماتورسك، المدينة الكبيرة في دونباس التي تسيطر عليها كييف ويستهدفها القصف الروسي بشكل متزايد.

وإلى الجنوب، أعلن الجيش الروسي، الخميس، سيطرته على قرية تونينكي الواقعة غرب بلدة أفدييفكا التي سيطر عليها في فبراير.

وتبادلت أوكرانيا وروسيا مرة أخرى شنّ الهجمات الجوية ليل الجمعة السبت، ما أسفر عن مقتل شخصين على الجانب الروسي.

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