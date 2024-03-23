ارتفاع حصيلة الهجوم في موسكو إلى 93 قتيلاً

المصدر: وكالات

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أعلنت لجنة التحقيقات الروسية اليوم السبت نقلا عن بيانات أولية إن ما لا يقل عن 93 قتلوا في هجوم أمس الجمعة قرب موسكو، ونبهت إلى أن من المتوقع زيادة عدد القتلى.

وفتح مسلحون يرتدون ملابس مموهة نيران أسلحة آلية على الجمهور في قاعة للحفلات الموسيقية قرب موسكو أمس الجمعة في هجوم أعلن تنظيم داعش المسؤولية عنه.

وكانت وكالة إنترفاكس للأنباء قد أعلنت نقلاً عن الكرملين اليوم السبت أن جهاز الأمن الاتحادي الروسي أبلغ الرئيس فلاديمير بوتين باعتقال 11 شخصا من بينهم الإرهابيون الذين شاركوا بشكل مباشر في العمل الإرهابي في "كروكوس سيتي".

وقالت إن أربعة منهم ضالعون في الهجوم على نحو مباشر.

ونقلت الوكالة عن الكرملين القول إن العمل جار لرصد المزيد من المتواطئين.

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