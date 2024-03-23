كيشيدا يتعهد بتعزيز قدرات اليابان على الردع

المصدر: د ب ا

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تعهد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا اليوم السبت بتعزيز قدرات اليابان على الردع في ظل بيئة أمنية شديدة الصعوبة والتعقيد.

وقال كيشيدا في كلمة في مراسم تخرج دفعة جديدة من أكاديمية الدفاع الوطني في يوكوسوكا بالقرب من العاصمة طوكيو "سنحقق الردع في حالات الطوارئ ونمنع التهديدات ضد بلادنا"، وفقا لوكالة أنباء كيودو اليابانية.

واقترح رئيس الوزراء الياباني العمل على تحقيق أهداف ثلاث وثائق دفاعية رئيسية، من بينها استراتيجية الأمن الوطني التي قامت الحكومة بتحديثها في ديسمبر 2022 للحصول على قدرات لشن ضربات مضادة، وهو تحول كبير من سياسة اليابان الأمنية بعد الحرب وذلك بموجب دستورها الذي ينبذ الحرب.

ومع استمرار الصين في توسيع أنشطتها العسكرية، قال كيشيدا إن هناك محاولات متزايدة لـ"تغيير الوضع الراهن بشكل أحادي بالقوة"، مضيفا أن اليابان "تعيش في البيئة الأمنية الأكثر صعوبة والأكثر تعقيدا في فترة ما بعد الحرب".

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