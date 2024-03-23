الاستخبارات الأوكرانية تتهم الأجهزة الخاصة الروسية بالتخطيط لهجوم موسكو

المصدر: أ ف ب، رويترز

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اتهمت الاستخبارات العسكرية الأوكرانية الأجهزة الخاصة الروسية بالتخطيط للهجوم على قاعة حفلات موسيقية بالقرب من موسكو.

وأوضح الجهاز، أمس، عبر «تلغرام»، أن «الهجوم الإرهابي في موسكو كان استفزازاً مخططاً ومتعمداً من الأجهزة الخاصة الروسية بناء على أوامر (فلاديمير) بوتين».

واعتبر أن الهجوم «يجب أن يُفهم على أنه تهديد من بوتين لإثارة التصعيد وتوسيع الحرب».

كان ميخايلو بودولياك، مستشار الرئيس الأوكراني، قد أكد، أمس، أن كييف لا علاقة لها بالهجوم الذي نفَّذه مسلحون على قاعة للحفلات الموسيقية في موسكو.

وقال بودولياك، في رسالة بالفيديو على «تليغرام»: «بشكل صريح: أوكرانيا ليس لها أي علاقة على الإطلاق بهذه الأحداث».

وأضاف: «لدينا حرب واسعة النطاق وشاملة مع الجيش النظامي الروسي ومع روسيا الاتحادية كدولة. وبغض النظر عن كل شيء، سيتم تحديد مصير كل شيء في ساحة المعركة».

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