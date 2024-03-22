زلزال بقوة 6.4 درجات يضرب جزيرة جاوا الإندونيسية

المصدر: أ ف ب

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ضرب زلزال بقوة 6.4 درجات جزيرة جاوا الإندونيسية الكبيرة "الجمعة" وشعر به سكان العاصمة جاكرتا، حسبما أفاد المعهد الأمريكي للمسح الجيولوجي.

وقال المعهد إنّ الزلزال وقع عند الساعة 15,52 "الساعة 08,52 ت غ "على عمق حوالي ثمانية كيلومترات، وكان مركزه قبالة جزيرة باويان على ساحل جاوا الشمالي الشرقي. ولم يصدر أي انذار باحتمال حصول تسونامي.

وأفادت السلطات المحلية أن أضرارا لحقت بحوالي 15 مبنى في منطقة وسط جاوا، من بينها مستشفى ومدارس.

ولحقت أضرار في مبنيين في مدينة توبان الواقعة على ساحل جاوا الشمالي في إقليم وسط جاوا على بعد حوالي مئة كيلومتر من سورابايا.

وقد أصيبت امرأة مسنة بجروح طفيفة. شعر بالهزة خصوصا في شرق جاوا ولا سيما مدينة سورابايا الكبيرة.

ويسجل في اندونيسيا نشاط زلزالي وبركاني منتظم بسبب موقعها على "حزام النار" في المحيط الهادئ حيث تتصادم الطبقات التكتونية.

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